مدير «الصحة العالمية» يدعو لتوخي الحذر: فيروس كورونا «لم يسأم منا»

المصدر: باريس - رويترز

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الخميس إنه يمكن أن يكون عامة الناس قد سئموا من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.

وقال المدير العام للمنظمة في منتدى السلام بباريس «قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس إلا أنه يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news