ترامب: التعامل مع الديمقراطيين أصعب من التعامل مع روسيا والصين

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

سلط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء على علاقته المثيرة للجدل مع نواب الكونغرس الديمقراطيين، مع التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن التعامل معهم أصعب من التعامل مع دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية.

قال ترامب: «لدينا بعض الأشخاص المخادعين للغاية».

وأضاف ترامب في برنامج «فوكس آند فريندز» الإخباري: «أي دولة تعد الأصعب في التعامل معها؟ هل هي روسيا؟ هل هي الصين؟ هل هي كوريا الشمالية؟»، مكررا الأسئلة التي زعم أن الناس طرحوها.

وأضاف: «وأنا أقول كلا، حسنًا، فإن أصعب دولة في التعامل معها هي الولايات المتحدة، بفارق كبير»، مشيرا إلى أن مستوى الصعوبة يفوق غيره بكثير.

وأشار ترامب إلى عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف، كمثال على النواب الديمقراطيين الذين يصعب عليه التعامل معهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news