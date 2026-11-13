«بيت الخير» تنظم دورة تدريبية لتعزيز مهارات التعامل مع الحالات الإنسانية

نظّمت «بيت الخير»، بالتعاون مع مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «التعامل مع الحالات»، استضافها المقر الرئيس للجمعية، على مدار أربعة أيام، بمشاركة الباحثات الاجتماعيات، وموظفات الاستقبال ومركز الاتصال، إلى جانب عدد من الموظفات المعنيات باستقبال الحالات الإنسانية والاجتماعية ودراستها ومتابعتها.

وهدفت الدورة إلى تعزيز المهارات المهنية للمشاركات وتطوير قدراتهن العملية في التعامل مع مختلف الحالات، من خلال تزويدهن بالمعارف والخبرات اللازمة لفهم احتياجاتها، والتواصل مع أصحابها بفاعلية، والتعامل مع ظروفها ومتطلباتها بأسلوب مهني وإنساني، بما يعزز كفاءة دراسة الحالات ومتابعتها، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص «بيت الخير» على الاستثمار في كوادرها البشرية، وتطوير مهارات موظفيها ورفع كفاءتهم المهنية، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري المؤهل يمثل ركيزة أساسية لنجاح العمل المؤسسي، وتحقيق أهداف الجمعية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأسر المستحقة والحالات الأكثر حاجة وفق أرقى المعايير المهنية والأخلاقية.