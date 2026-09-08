ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، في التعاملات المبكرة اليوم ، مع تراجع الدولار، و ترقب بيانات التضخم الأميركية .
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4418.79 دولار للأونصة ، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.3 بالمئة لتصل إلى 4464.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.97 دولار والبلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1401.47 دولار.
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