"الإمارات اليوم" تواكب الانتخابات الرئاسية الأميركية أولاً بأول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تواكب "الإمارات اليوم" عملية التصويت في الانتخابات الأميركية أولا بأول في نقل لمجريات التصويت في الولايات كافة وحتى لحظة إعلان النتائج. وكانت انطلقت قبل قليل عملية الاقتراع في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ورسميا تم الإعلان عن عملية التصويت عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

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ترامب يتوقع تحقيق "انتصارات كبيرة" في الانتخابات الأميركية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 11 ولاية إلى جانب العاصمة واشنطن.#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 3, 2020

فتح صناديق الاقتراع في 17 ولاية منها ميشيغن وأوهايو وبنسلفانيا.#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 3, 2020

ترمب لفوكس نيوز: متفائل بفوزي في السباق الرئاسي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VBLWX4OK7p — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 3, 2020

ترمب لشبكة "فوكس نيوز": يراودنا شعور جيد للغاية. أعتقد أننا سننتصر.. نعتقد أننا نحقق فوزا كبيرا جدا في تكساس، وفلوريدا، وأريزونا، وكارولاينا الشمالية، وبنسيلفانيا، و"في كل مكان".#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Asa9nXAuM3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 3, 2020

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