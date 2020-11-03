"الإمارات اليوم" تواكب الانتخابات الرئاسية الأميركية أولاً بأول

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تواكب "الإمارات اليوم" عملية التصويت في الانتخابات الأميركية أولا بأول في نقل لمجريات التصويت في الولايات كافة وحتى لحظة إعلان النتائج. وكانت انطلقت قبل قليل عملية الاقتراع في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ورسميا تم الإعلان عن عملية التصويت عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

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