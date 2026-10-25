ترامب: نفكر في شن هجوم على إيران وربما يحدث ذلك غداً

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد (بتوقيت الإمارات)، أنه يفكر في شن هجوم على إيران، مشيراً إلى أن ذلك "ربما يحدث غداً"، رافضاً الكشف عن موعد أي عملية عسكرية محتملة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحافيين أثناء إدلائه بصوته في التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وسأل أحد الصحافيين الرئيس الأميركي: "إلى أي مدى وصلتم في التحضير لشن هجوم محتمل على إيران؟".

وأجاب ترامب: "هل تظن حقاً أنني سأخبرك بذلك؟ هناك احتمال أن أفعل وربما يكون ذلك غداً. وهناك أيضاً احتمال أن نتوصل إلى اتفاق جيد وكبير ورائع".