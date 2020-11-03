"قطارات ترامب" تثير مخاوف أمنية في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن خبراء في شؤون الانتخابات قولهم إن الصفوف الطويلة من السيارات والشاحنات والدراجات النارية التي ترفع أعلاما لتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تثير مخاوف أمنية، ولا سيما في اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفجرت إحدى القوافل، المعروفة باسم "قطارات ترامب"، مواجهة على طريق سريع خارج مدينة أوستن بولاية تكساس، عندما حاصرت حافلة حملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، وزُعم أن أحد الأعضاء صدم جانب الحافلة، الأمر الذي أدى لفتح تحقيق من مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقالت شرطة ريتشموند، إن قافلة ترامب في ريتشموند بولاية فرجينيا خرجت عن الطريق وتحركت على العشب بالقرب من نصب لي التذكاري.

وذكرت الشرطة أن هناك مزاعم بأن أعضاء رشوا امرأة برذاذ الفلفل، وأنها تحقق في تقارير تفيد بإطلاق النار على سيارة شاغرة.

وهناك خطط لعدد كبير من الفعاليات لقطارات ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يوم الانتخابات الرسمي في الولايات المتحدة، وفقا لمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومقابلات مع المنظمين. وتشير الإعلانات إلى أن العديد منها سينتهي أو سيمر أمام مراكز الاقتراع.

ويقول خبراء أمن الانتخابات إنهم قلقون من أن التجمعات قد تخرق القوانين أو تخيف الناخبين أو تتحول إلى مواجهات عنيفة.

وقال مايكل جرينبيرجر، مدير مركز الصحة والأمن الداخلي في جامعة ميريلاند: "الاضطرابات ستكون من النوع الذي لم نشهده في أي انتخابات سابقة".

ومرت معظم فعاليات قطارات ترامب بسلام، وأكد منظمون ثلاثة تحدثت إليهم "رويترز" أنهم يدينون ما حدث في تكساس.

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