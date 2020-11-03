ترامب يتوقع تحقيق "انتصارات كبيرة" في الانتخابات الأميركية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لديه شعوراً جيداً للغاية بشأن فرصه في الفوز مع بدء الانتخابات الرئاسية الأميركية، اليوم الثلاثاء، متوقعاً أن يحقق انتصارات كبيرة في ولايات رئيسية على غرار فلوريدا وأريزونا.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" خلال مقابلة عبر الهاتف: "يراودنا شعور جيد للغاية. أعتقد أننا سننتصر".

وأضاف وهو يعدد الولايات الحاسمة بالنسبة للانتخابات: "نعتقد أننا نحقق فوزاً كبيراً جداً في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وفي كل مكان".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news