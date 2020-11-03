ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في الانتخابات بفلوريدا دون كمامة

المصدر: واشنطن - وكالات

أدلت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب بصوتها في انتخابات الرئاسة الأميركية بولاية فلوريدا بدون ارتداء كمامة وجه.

وظهرت ملانيا ترامب في مقاطع فيديو وهي تلوح للكاميرات، بينما كانت في طريقها لمركز اقتراع في منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وهي من الولايات المتأرجحة الرئيسة.

ولم تكن السيدة الأولى ترتدي كمامة وجه بالرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما كان مسؤولو الأمن من حولها يرتدون كمامات.

ووفق أسوشتيد برس، قالت في رد على استفسارات عن سبب عدم تصويتها مع الرئيس ترامب خلال الأسبوع الماضي «إنه يوم الانتخابات وأردت القدوم للتصويت من هنا».

وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته خلال عملية التصويت الشخصي المبكر في بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاغو الذي يمتلكه، حيث أن الرئيس وقرينته مسجلان على قوائم الناخبين في تلك المنطقة.

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