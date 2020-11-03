الذهب يتراجع.. والمستثمرون يترقبون نتائج الانتخابات الأميركية

المصدر: عواصم - رويترز

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، مع ترقب المستثمرين الحذرين نتيجة الانتخابات الأميركية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1892.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.33 بتوقيت غرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1893.20 دولاراً للأوقية.

وقال الاقتصادي في بنك "أو.سي.بي.سي"، هوي لي، إن "المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي، لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات وثمة نتائج عدة محتملة".

وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصراً كاسحاً، في حين إن جاءت النتائح غير حاسمة أو محل تشكيك، سيكون ذلك لمصلحة الدولار على الأرجح ويضعف الذهب.

كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، غداً الأربعاء، ويستمر يومين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% إلى 24.07 دولاراً للأوقية، وكسب البلاتين 0.2% إلى 860.46 دولاراً وصعد البلاديوم 1.1% إلى 2235.88 دولاراً.

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