غضب الناخبين يغيّر موازين القوى السياسية حول العالم

شهدت الأسابيع الأخيرة إجراء انتخابات في عدد من الدول حول العالم، وإذا كان هناك شيء واحد مشترك بينها فهو أن الناخبين متحمسون للغاية.

ففي صربيا بلغت نسبة المشاركة أعلى مستوى لها منذ تفكك يوغوسلافيا عام 1992. وفي إسرائيل سجلت أعلى نسبة مشاركة منذ أكثر من عقدين.

كما شهدت البرازيل مشاركة ثلاثة ملايين شخص إضافي كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى (جولة الإعادة)، التي عادةً ما تنخفض فيها نسبة المشاركة.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي أكثر من 48%، وهي ثاني أعلى نسبة مشاركة في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1966. وانتقلت السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي في ليلة واحدة، وهو إنجاز لم يحققه حزب أقلية منذ عام 2006.

يأتي ذلك عقب تراجع مشاركة الناخبين على مستوى العالم، حيث انخفضت نسبة المشاركة بين الناخبين المؤهلين بين عامي 2008 و2023 من نحو 65% إلى 55%، وفقاً للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وهو منظمة حكومية دولية معنية بمراقبة الانتخابات.

فما الذي يدفع هذا العدد الكبير من الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع الآن؟

تكاليف المعيشة

هناك أسباب عدة لهذا التحول، أولها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فالصدمة التي أحدثتها حرب إيران على إمدادات الطاقة العالمية تغذي التضخم وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وبحسب صندوق النقد الدولي، سيرتفع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام، مقارنة بـ4.1% في عام 2025.

وكان هذا الأمر في مقدمة اهتمامات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، حيث قال 87% منهم إن الاقتصاد كان مهماً جداً أو مهماً للغاية عند التفكير في كيفية الإدلاء بأصواتهم.

ووفقاً لتحليل أجرته وكالة «موديز»، كلفت الحرب كل أسرة أميركية 2000 دولار إضافي في المتوسط، مدفوعة بارتفاع الإنفاق على الوقود والسلع اليومية.

وقال الأستاذ الجامعي، جون ليلي، الذي يبحث في أسباب الإقبال على التصويت في الجامعات الأميركية: «سواء كنت تقرأ عن الاقتصاد، أو عن التغيرات، أو كنت ترى فقط المبلغ الذي تدفعه مقابل الوقود أو سعر علبة البيض، فإن هذه الأزمة تؤثر على الكثير من الناس وليس على الفقراء فقط».

إحباطات

والولايات المتحدة ليست وحدها في هذا الوضع، ففي الانتخابات العامة الأخيرة في صربيا والانتخابات على مستوى الولايات في ألمانيا، شكلت الإحباطات المتعلقة بتكاليف المعيشة عوامل دافعة رئيسة للناخبين أيضاً، ففي ولاية ساكسونيا - أنهالت الألمانية، ارتفعت مشاركة الناخبين إلى مستوى قياسي بلغ 76.5%، ما أدى إلى فوز الحزب الشعبوي اليميني المتطرف، «البديل من أجل ألمانيا»، الذي ركز حملته الانتخابية على قضايا تكاليف المعيشة وعجز المستشار فريدريش ميرتس عن إنعاش الاقتصاد.

أما في صربيا، فقد أطاحت حركة معارضة، يقودها الشباب، تدعى «قائمة الطلاب»، بالزعيم الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك من خلال الوعد بمكافحة الفساد، الذي زعموا أنه يستنزف الإنفاق العام.

الأمن

أما السبب الثاني الذي دفع العدد الكبير من الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، فهو الأمن، حيث أثقلت المخاوف بشأن الأمن الداخلي والدولي كاهل الناخبين، وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في أميركا اللاتينية.

وهذه المنطقة لا تشكل سوى نحو 9% من سكان العالم، ومع ذلك يحدث فيها ما يقارب من ثلث جرائم القتل التي تحدث في العالم.

وقد انتخبت كل من كولومبيا وتشيلي مرشحين من اليمين، يتبنون سياسة صارمة تجاه الجريمة في الانتخابات الأخيرة.

واختار الكولومبيون هذا العام، أبيلاردو دي لا إسبرييلا، رئيساً لهم، بسبب برنامجه المتشدد في مكافحة الجريمة وخططه لبناء سجون ضخمة على غرار تلك الموجودة في السلفادور لإيواء أفراد العصابات القوية.

وقد كان الأمن قضية حاسمة بالنسبة للناخبين، حسبما قالت مديرة قسم أميركا اللاتينية في مجموعة «أوراسيا»، ماريا لويزا بويغ، التي أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات، التي كانت تراوح تاريخياً حول 50%، بلغت في الانتخابات الكولومبية الأخيرة أكثر من 64%.

مكافحة الجريمة

وفي تشيلي، ارتفعت نسبة المشاركة في الجولة الثانية بنسبة تقارب 30% مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث اختار الناخبون خوسيه أنطونيو كاست، رئيساً للبلاد، الذي تعهد باتخاذ إجراءات صارمة حيال مستويات الجرائم العنيفة المتزايدة.

وكانت مكافحة الجريمة إحدى القضايا التي ركز عليها المرشح اليميني فلافياو بولسونارو في حملته الانتخابية في البرازيل. وقد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات الشهر الماضي بنسبة 47% من الأصوات، مقارنة بـ45% للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، على الرغم من هزيمته في نهاية المطاف في الجولة الثانية.

كما كان الأمن قضية رئيسة في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فقد ركز القائد العسكري السابق غادي آيزنكوت حملته الانتخابية على محاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الأوضاع الأمنية التي أدت إلى هجمات السابع من أكتوبر 2023.

رد فعل

أما السبب الثالث الذي أدى إلى دفع الناخبين حول العالم للتصويت بأعداد كبيرة، فيتمثل في رد فعل معادٍ للسلطة القائمة، وهذا ما حدث في صريبا، حيث دفع الإحباط من القادة السياسيين الحاليين الناخبين إلى التصويت، ما أدى إلى فوز مرشحي «قائمة الطلاب»، التي قادت احتجاجات ضد الفساد استمرت عامين، بأغلبية مطلقة في البرلمان وأطاحوا بألكسندر فوتشيتش، الذي هيمن على الساحة السياسية الصربية لأكثر من عقد من الزمن.

ورغم عدم امتلاك «قائمة الطلاب» أي خبرة سابقة في الحكم، فضّل الناخبون التغيير على الرئيس الحالي ذي الخبرة.

وبالمثل في المجر أطاح زعيم المعارضة، بيتر ماجار، بفيكتور أوربان، الذي ظل في منصبه لمدة 16 عاماً، والذي واجه اتهامات بالفساد واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، واستخدام النظام القضائي لصالحه.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات ما يقرب من 80%، وهي أعلى نسبة في تاريخ البلاد الديمقراطي، مدفوعة بالشباب والمجريين الذين يأملون التغيير.

كما شعر الناخبون في إسرائيل بالإحباط من نتنياهو، الذي تولى منصبه للمرة الأولى في عام 1996. وشهدت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الشهر الماضي خسارته للأغلبية الحاكمة، على الرغم من أن ائتلافه لايزال يحظى بأكبر عدد من المقاعد.

أدنى تأييد

وفي الولايات المتحدة، دخل الرئيس دونالد ترامب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأدنى معدلات تأييد سجلها أي رئيس في وضع مشابه منذ أكثر من 80 عاماً.

وطلب ترامب من الناخبين أن «يتظاهروا» بأنه مدرج في بطاقة الاقتراع، وهي استراتيجية سيئة، وفقاً لأستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، دونالد غرين، الذي يبحث في معدلات المشاركة الانتخابية. وبينما ركز ترامب على قاعة الحفلات الخاصة به وبركة المياه العاكسة أمام نصب لينكولن التذكاري في واشنطن، كان الناخبون أكثر قلقاً بشأن قدرتهم على شراء السلع اليومية.

أوروبا

لكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للانتخابات المقبلة؟ سيتابع المرشحون للانتخابات، لاسيما في أوروبا، هذا الارتفاع في معدلات المشاركة الانتخابية عن كثب.

ويواجه رؤساء حكومات حاليون، مثل بيدرو سانشيز في إسبانيا، انتخابات إعادة انتخاب في أواخر الشهر الجاري، بينما ستجري فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل المقبل.

كما ستجري ألمانيا انتخابات ولائية أخرى في عام 2027، حيث يتنافس حزب «البديل من أجل ألمانيا» لاكتساب المزيد من النفوذ.

ومع الضغوط التي تفرضها أسعار الغاز على ميزانيات الناخبين، وتزايد الإحباط من القادة الحاليين، وتركيز اليمين المتطرف على مراقبة الحدود باعتبارها قضية أمنية، فإن العديد من القوى نفسها التي دفعت الناخبين إلى صناديق الاقتراع أخيراً لا تظهر أي علامات على التلاشي. عن «مودرن دبلوماسي»

• الناخبون في دول لاتينية اختاروا رؤساء تعهدوا باتخاذ إجراءات صارمة حيال تزايد مستويات العنف.

• 87 % من الناخبين الأميركيين أكدوا أن الاقتصاد كان مهماً جداً عند التفكير في الإدلاء بأصواتهم.