ولايات أميركية تحذّر من ضغوط لإعلان الفائز قبل انتهاء الفرز

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حذّرت سلطات إنفاذ القانون في عدد من الولايات الأميركية، من ضغوط لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، بعد تقارير تفيد بأنّ دونالد ترامب قد يعمد لإعلان فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

وقالت المدعية العامة في ولاية ميشيغن دانا نيسل للصحافيين، إنّ «الولايات لا تصادق على الانتخابات ليلة الانتخابات»، وتابعت: «لن نسمح لأيّ من كان بسرقة هذه الانتخابات».

وفي إحاطة نظّمتها هيئة «فوتر بروتكشن بروجكت» (مشروع حماية الناخب)، قال المدّعي العام في كارولاينا الشمالية جوش ستاين: «لدينا خبرة في تولّي انتخابات متقاربة النتائج»، مضيفاً: «قد نعرف من الفائز ليل الثلاثاء... وقد لا نعرف».

وقال ستاين إنه «في حال أعلن ترامب فوزه بشكل سابق لأوانه سيكون الأمر مؤسفاً، لكنّ هذا الإعلان سيكون حقّاً غير ذي صلة».

وأفاد موقع الأخبار السياسية «أكسيوس» أنّ ترامب أبلغ مقرّبيه بأنه سيعلن فوزه إذا تبين أنه متقدّم في الأصوات. لكنّ مسؤولين في ولايات عدّة على غرار ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، وهي ولايات المتأرجحة التي تكون حاسمة ولا يمكن التكهّن بنتائجها، قالوا إن فرز الأعداد الكبيرة من البطاقات الانتخابية المرسلة بالبريد قد يستغرق على الأقل يوماً إضافياً واحداً وربّما ثلاثة أيام.

وقال المدّعي العام في ويسكونسن، جوش كول، إنّه نظراً لتعذّر البدء بفرز البطاقات الانتخابية المرسلة بواسطة البريد، قد لا تصدر النتائج قبل يوم الخميس.

ووصف ترامب ما أورده موقع «أكسيوس» بأنه «تقرير كاذب»، لكنّه أضاف: «لا أعتقد أنّه من الإنصاف أن نضطر للانتظار فترة طويلة بعد الانتخابات»، مؤكّداً أنّ الجمهوريين «سيوفدون محامين» للتصدّي لأيّ تأخر في إصدار النتائج.

ويعتقد الجمهوريون أن غالبية البطاقات الانتخابية المرسلة عبر البريد تصبّ في مصلحة المرشّح الديموقراطي جو بايدن، وقد قال ترامب مراراً إنّ الأصوات المتأخّرة التي لا تفرز يوم الانتخابات ستكون محلّ شبهة وربّما مزوّرة. لكنه لم يقدّم أي دليل يدعم ما قاله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news