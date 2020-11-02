مقتل 19 طالباً بهجوم على جامعة كابول

المصدر: كابول - أ ف ب

قتل 19 طالباً وجرح 22 آخرون، اليوم، في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

وأوضح طارق عريان لوكالة "فرانس برس": "شارك في الهجوم ثلاثة أشخاص. فجر أحدهم عبوات في البداية وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين".

وقالت حركة طالبان إنها غير ضالعة في هجوم اليوم على جامعة كابول لكن سبق لحركات متطرفة مثل تنظيم "داعش" أن هاجمت عدة مؤسسات تربوية في السنوات الماضية.

وأوضح الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز، أن القتلى هم من الطلاب.

وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي حميد عبيدي لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم بدأ مع وصول مسؤولين حكوميين لافتتاح معرض للكتاب الإيراني في حرم الجامعة.

وهاجم مسلحون الجامعة، ما أثار حالة من الفوضى والهلع مع محاولة المئات الفرار من إطلاق النار على ما أفاد شهود.

وطوقت القوى الأمنية الأفغانية المكان بعد ذلك وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة على ما أفاد شهود ومراسلو وكالة "فرانس برس".

وغرد الناطق باسم وزارة الداخلية كاتبا "انتهى الهجوم وأسفر للأسف عن سقوط 19 قتيلا و22 جريحاً".

وتحدث طلاب عن مشاهد الفوضى والارتباك.

وقتل الأسبوع الماضي 24 شخصاً على الأقل غالبيتهم من الطلاب في هجوم انتحاري على مركز تربوي في غرب كابول أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

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