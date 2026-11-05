320 ألف ملف مسرّب.. اختراق إلكتروني يطال 88 مدرسة بريطانية

تعرض خادم إلكتروني تابع لمجلس مدينة بريستول البريطانية لهجوم سيبراني، أسفر عن سرقة قاعدة بيانات ضخمة، قبل نشرها على الإنترنت المظلم، وسط تحذيرات لأولياء الأمور من عمليات الاحتيال التي قد تستغل البيانات المسروقة.

وسرق القراصنة ما يصل إلى 320 ألف ملف خلال الهجوم الإلكتروني، ونُشرت الملفات المسروقة على الإنترنت المظلم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

تفاصيل اختراق قاعدة بيانات المدارس

وطال الاختراق 88 مدرسة في نطاق مجلس مدينة بريستول، تستخدم منصة للتعامل التجاري مع المدارس، من أجل تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات.

ووقع الاختراق في سبتمبر 2026، واستهدف الخادم الإلكتروني الخاص بالمدارس التابعة لمجلس مدينة بريستول، فيما بدأ المسؤولون في التعاون مع المدارس ومستشاري الأمن السيبراني المتخصصين والشرطة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية، لتحديد ملابسات الهجوم وتقييم آثاره.

ولم يتمكن المجلس حتى الآن من تأكيد جميع المدارس أو الأفراد الذين طالتهم عملية سرقة البيانات.

تحذيرات لأولياء الأمور من الاحتيال

دعا فيك فيرما، مدير التعليم والمهارات في مجلس مدينة بريستول، أولياء الأمور إلى توخي الحذر والانتباه إلى الرسائل والاتصالات غير المتوقعة.

وقال فيرما: «توخوا الحذر من الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية غير المتوقعة، واتبعوا الإرشادات التي يجري تعميمها من خلال المدارس، نواصل العمل من كثب مع المدارس ومتخصصي الأمن السيبراني وشركائنا في جهات إنفاذ القانون لفهم التأثير الكامل لهذه الحادثة، وسنواصل إطلاع المدارس وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية على المستجدات كلما توفرت معلومات إضافية».

فيما أصدرت المدارس إرشادات لأولياء الأمور والأوصياء بشأن كيفية اكتشاف محاولات الاحتيال والتزوير التي قد تعقب سرقة البيانات.

تحذير بريطاني من استهداف قطاع التعليم

جاء الحادث في وقت حذر فيه المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، العام الماضي، من أن قطاع التعليم أصبح أحد أكثر القطاعات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية داخل القطاع العام.

وصرحت سارة ليونز، نائبة مدير المركز الوطني للأمن السيبراني، في وقت سابق، أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المدارس والأكاديميات والكليات والجامعات، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة على أرض الواقع، بدءاً من تعطيل تعلم الطلاب، وصولاً إلى تعريض المعلومات الحساسة للخطر.