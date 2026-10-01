السعودية تعلن استهداف الحوثيين لمحطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة

أعلنت السعودية وقوع هجوم حوثي على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، فجر يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبتت تورط جماعة الحوثي بالتخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، بعد المراجعة العملياتية وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة.

وقالت السعودية إن الهجوم تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية.