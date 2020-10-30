سياسي ألماني: أردوغان يسكب الزيت على النار ويساهم في الإرهاب

المصدر: برلين - د ب أ

اتهم خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني المعارض، جيم أوزدمير، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالترويج للإرهاب في أوروبا.

وقال أوزدمير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة إنه يتعين "اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المحرضين الذين يواصلون تأجيج الإسلاموية لأغراضهم الخاصة بدافع حسابات رخيصة"، وأضاف عقب هجوم الطعن المشتبه في دوافعه الإسلامية المتطرفة في مدينة نيس بجنوب فرنسا: "الرئيس التركي أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار، وبالتالي يساهم في العنف والإرهاب".

وقال أوزدمير: "في ألمانيا نحتاج إلى تعامل مختلف مع المنظمات الإسلامية. على هذه المنظمات أن تنشأ بالكامل وفقا لدستورنا وأن تصبح مستقلة عن حكومات أجنبية".

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم في فرنسا أمس الخميس، وأصيب عدد آخر في الهجوم واُعتقل الجاني المشتبه به. وأعلنت فرنسا أعلى مستوى تحذير من الإرهاب، وتحدث الرئيس ماكرون عن "هجوم إرهابي".

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