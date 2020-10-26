مستشار طبي: فرنسا ربما تشهد 100 ألف إصابة جديدة بكورونا يومياً

المصدر: باريس - رويترز

قال مستشار طبي للحكومة الفرنسية لإذاعة (آر.تي.إل)، اليوم الاثنين، إنه قد تكون هناك 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في فرنسا يومياً أي أكثر من ضعف أحدث الأرقام المعلنة.

وأضاف البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بالجائحة: "يُحتمل أن يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة يومياً. نحن في اللجنة العلمية نقدر أننا في نطاق 100 ألف حالة يومياً".

كانت وزارة الصحة قد قالت في بيان أمس الأحد إن فرنسا سجلت عددا قياسيا لحالات العدوى الجديدة بلغ 52010 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ظل اجتياح الموجة الثانية من التفشي لأوروبا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليون و138507 حالات، لتتجاوز البلاد بذلك الأرجنتين وإسبانيا وتصبح في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا.

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