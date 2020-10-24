ألمانيا ترحب باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

المصدر: برلين - د ب أ

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بإعلان إسرائيل والسودان الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم السبت، إن هذه "خطوة مهمة أخرى نحو مزيد من الاستقرار وعلاقة أكثر سلمية بين إسرائيل وجيرانها العرب".

وجاء في البيان الصحافي أن "الولايات المتحدة لعبت دوراً حاسماً في التوسط في هذه الاتفاقيات التي تستحق شكرنا وتقديرنا عليها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "لقد أحدثت اتفاقيات التطبيع خلال الأسابيع القليلة الماضية زخماً فريداً يجب استخدامه الآن بشكل أكبر لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، أيضا بالنظر إلى هدف حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين".

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