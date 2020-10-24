السعودية: إخماد 75% من حريق تنومة.. وتأمين المنازل القريبة منه

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

كشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق جبل غلامة بتنومة، جنوب السعودية، بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75%، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة.

وشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200*1500م.

وأشارت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت، حتى الآن، على الأضرار الطبيعية، من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية، وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت الإمارة أنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات، بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة، تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفِرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وقامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.

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