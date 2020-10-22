الصين تريد دوراً فعالاً في إصلاح منظمة الصحة العالمية

المصدر: بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تريد الاضطلاع بدور فعال في عملية إصلاح منظمة الصحة العالمية.

وذكرت مسودة اقتراح بشأن إصلاح المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يريد من المنظمة أن تصبح أكثر شفافية بشأن الكيفية التي تعلن بها الدول عن الأزمات الصحية الناشئة في أعقاب انتقاد لأسلوب تعامل الصين مع جائحة «كوفيد-19» في بدايتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان في إفادة صحافية إن الإصلاح ينبغي أن يتم استنادا إلى التوافق بين الدول الأعضاء، مضيفا أنه يتعين حماية المنظمة الدولية من العوامل السياسية.

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