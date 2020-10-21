الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا تتجاوز 20 ألفا مجددا

المصدر: باريس - رويترز

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية مساء أمس، تسجيل 20468 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بعد انخفاض الإجمالي اليومي إلى 13243الأول من أمس.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت فرنسا إصابات يومية تجاوزت 20 ألفا في خمسة أيام و30 ألفا في يومين. وبلغ الإجمالي حتى الآن 930 ألفا و745 إصابة، ومن المتوقع أن يتجاوز المليون قبل نهاية الأسبوع الحالي إذا استمر نفس المعدل.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 262 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 33885.

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