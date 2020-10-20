ميركل تدعو إلى التضامن في «الأوقات الصعبة»

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى عدم إغفال الاندماج في ظل جائحة «كورونا». وقالت ميركل، أمس، في برلين: «يجب أن نكون يقظين، لضمان بقاء التضامن قوياً في هذا الوقت الصعب»، مضيفة أن هذا يخدم، أيضاً، أولئك الذين لم يقيموا سوى أخيراً في ألمانيا، موضحة أن المرحلة التي تعقب الوصول مباشرة، تعتبر حاسمة بالنسبة للاندماج.

ويخضع وزير العمل، هوبرتوس هايل، للحجر الصحي، حالياً، بعدما أظهر تطبيق التحذير من الإصابة بـ«كورونا»، على هاتفه الذكي، أنه كان على مقربة من أحد الأفراد المصابين بالفيروس.

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