وزيرة الدفاع الألمانية: الجيش مستعد لمكافحة «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، استعداد الجيش لتقديم المساعدة لمكاتب الصحة في البلاد على سبيل المثال، وذلك في ظل تصاعد حدة أزمة وباء كورونا في ألمانيا خلال الوقت الراهن.

وأفادت الوزيرة بأن هناك في الوقت الراهن نحو 1550 جندياً يعملون في مكافحة جائحة كورونا بناء على طلب مساعدات رسمية، وهناك أكثر من 100 جندي يدعمون 98 مكتب صحة في تتبع سلاسل العدوى، فيما يعمل 290 جندياً في المساعدة في إجراء الاختبارات للعائدين، فضلاً عن تقديم المساعدة للجان المحلية المختصة بإدارة الأزمة.

ووصل عدد طلبات الدعم المقدمة إلى الجيش الألماني حتى الآن من الولايات والوزارات الاتحادية إلى قرابة 1100 طلب.

وكان الجيش الألماني شكّل في الربيع الماضي وحدة لتقديم المساعدات في مواجهة «كورونا»، وضمت هذه الوحدة أكثر من 15 ألف جندي، منهم ما يصل إلى 5000 جندي يمكن استدعاؤهم بشكل فوري.

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