تدابير وقائية تحمي كبار السن من خطر السقوط

يرتفع خطر السقوط مع التقدم في العمر، بسبب تراجع قوة العضلات ومهارات التوازن وسرعة رد الفعل.

وأوضحت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والحوادث أن السقوط قد تترتب عليه عواقب وخيمة، مثل كسور الورك وإصابات الرأس الخطرة.

ويمكن مواجهة خطر السقوط والعواقب الوخيمة المترتبة عليه من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: علاج مشكلات الرؤية، وتغيير الأدوية، التي يكون الدوار أحد آثارها الجانبية، ويوفر التمرين المنتظم، الذي يُناسب قدرات الشخص، حماية أساسية من السقوط، ويشمل ذلك المشي وتمارين تقوية العضلات وتمارين التوازن والتناسق الحركي، علاوة على استخدام الدرابزين وقضبان الإمساك عند صعود الدرج، ومن الأفضل دائماً الالتزام بالمسارات المضاءة جيداً، إضافة إلى ارتداء الأحذية المناسبة ذات النعال المانعة للانزلاق، إذ إنها توفر ثباتاً جيداً على الأرض، وكذلك استخدام أدوات المساعدة على المشي مثل المشّاية أو العكاز.

• ارتداء المسنين الأحذية المناسبة ذات النعال المانعة للانزلاق يوفر ثباتاً جيداً على الأرض.