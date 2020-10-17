فرنسا: اعتقال 9 أشخاص على خلفية قطع رأس مدرس في باريس

المصدر: باريس - رويترز

قالت مصادر بالشرطة الفرنسية إنه تم القبض على تسعة أشخاص بعدما قام شاب يشتبه بأنه له ميول متشددة بقطع رأس مدرس في الشارع بإحدى ضواحي باريس أمس الجمعة.

ويحاول المحققون معرفة ما إن كان المهاجم، الذي أردته الشرطة قتيلا بالرصاص بعد تنفيذ جريمته، تصرف بشكل منفرد أم له شركاء.

وكان الضحية، وهو مدرس تاريخ، قد عرض على تلاميذه هذا الشهر رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس للتربية الوطنية عن حرية التعبير.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الجاني يبلغ من العمر 18 عاما ومن أصول شيشانية.

وذكرت مصادر بالشرطة أن أربعة من أقارب المهاجم، من بينهم قاصر، اعتقلوا في الساعات التي تلت الهجوم في ضاحية كونفلانس سانت أونورين التي تقطنها الطبقة المتوسطة.

كما ألقت الشرطة القبض على أربعة خلال الليل منهم اثنان من أولياء أمور تلاميذ مدرسة كوليج دو بوا دو لون التي يعمل بها المدرس.

وندد زعماء للجالية الإسلامية بالحادث الذي يعتبره كثيرون من الشخصيات العامة هجوما على جوهر الدولة الفرنسية وقيمها المتمثلة في حرية العقيدة والتعبير.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم السبت إن فرنسا ستتصرف بأشد درجات الحزم بعد هذا الحادث.

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