قتيلان بانفجار خزان محروقات في العاصمة اللبنانية بيروت

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

سمع دوي انفجار مساء اليوم الجمعة في محلة أبو شاكر في منطقة طريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، أن الانفجار تسبب بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المعلومات الأولية تشير إلى الانفجار ناتج عن حريق بخزان لمادة "المازوت" في أسفل أحد المباني في منطقة طريق الجديدة، وأدى إلى نشوب حريق في المبنى، وتصدع به وتضرر عدد من الأبنية المجاورة.

وأضافت أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الذي تسبب به الانفجار وتعمل على إخلاء الشقق المحيطة بمكان الحادث.

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