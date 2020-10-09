ألمانيا تحذر من خروج «كورونا» عن السيطرة.. وتدابير إغلاق في أوروبا

المصدر: عواصم ■وكالات

حذّر خبراء الصحة في ألمانيا، أمس، من أن تفشي فيروس كورونا المستجد قد «يخرج عن السيطرة» في ألمانيا، في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء أوروبا، بينما تستعد الحكومات لإعادة فرض بعض تدابير الإغلاق. في الأثناء قالت المفوضية الأوروبية، إنها حصلت على جرعات إضافية من عقار «ريمديسفير» المعتمد لعلاج «كورونا».

وتفصيلاً، دق المسؤولون الألمان ناقوس الخطر جرّاء «الارتفاع المقلق» في عدد الإصابات بالفيروس، بعدما لاقى نجاح البلاد النسبي في احتواء الفيروس إشادات عديدة.

وتجاوز عدد الإصابات المسجلة يومياً في ألمانيا 4000 لأول مرة منذ مطلع أبريل.

وحذر مدير معهد روبرت كوخ لمراقبة الامراض والوقاية منها في ألمانيا لوثار فيلر بالقول: «لا نعلم كيف سيتطور الوضع في ألمانيا في الأسابيع المقبلة».

وأضاف «قد نسجل أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم، وقد ينتشر الفيروس بشكل خارج عن السيطرة. آمل بألا يحصل ذلك».

وتزامن الارتفاع في عدد الإصابات مع عطل الخريف في مناطق عديدة من البلاد، ما دفع حكومة المستشارة أنغيلا ميركل إلى دعوة السكان لتجنّب السفر إلى الخارج.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن العديد من الشباب «يقيمون حفلات ويسافرون ويعتقدون بأنهم لا يقهرون». وأضاف «لكنهم ليسوا كذلك»، داعياً إياهم للتفكير في الخطر الذي يعرّضون له أقاربهم من المسنّين.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن ثلثي سكان البلاد يؤيدون قرار الغلق الليلي للمطاعم والحانات في العاصمة برلين في ظل الارتفاع في أعداد إصابات كورونا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي أن 21% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يميلون إلى تأييد القرار، فيما قال 45% إنهم يؤيدونه تماماً.

في المقابل، أعرب 11% عن ميلهم إلى رفض القرار، أو رفضه تماماً.

وسجّلت النمسا، أمس، أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات بكوفيد-19 رغم التدابير التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لاحتواء الوباء.

وأظهرت أرقام صدرت عن وزارة الصحة تسجيل 1209 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

يذكر أن ألمانيا حذّرت من السفر إلى أجزاء من النمسا، ما يزيد الضغط على قطاع السياحة في البلاد مع اقتراب موسم التزلج.

وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات اليومية 18746 الأربعاء، وهو رقم قياسي منذ بدأت عمليات الفحص واسعة النطاق.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 693 ألفاً و603 حالات، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32463 حالة.

وصدرت أوامر في باريس بإغلاق الحانات والمقاهي اعتباراً من الثلاثاء ولمدة أسبوعين للتخفيف من وتيرة تفشي الفيروس، بعد أسبوع تقريباً من فرض قيود جديدة في مرسيليا وغوادلوب في جزر الانتيل الفرنسية.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الصحة أوليفييه فيران عن فرض قواعد أكثر تشدداً في مدن أخرى.

كما أمرت السلطات بإغلاق الحانات في بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وستبقى المطاعم مفتوحة في ظل قواعد صارمة للمحافظة على التباعد الاجتماعي، إلا أن الحانات والمقاهي ستغلق أبوابها بعدما بلغ عدد الإصابات الجديدة والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات أعلى مستوياتها منذ أبريل.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 546 ألفاً و952 حالة، أمس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42 ألفاً و605 حالات.

أما اسكتلندا ففرضت حظراً لأسبوعين على ارتياد الحانات في مدينتيها الرئيستين غلاسكو وأدنبره، ليزداد بذلك الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفرض تدابير مماثلة في إنجلترا.

لكن التحذيرات الصادرة عن خبراء الصحة حيال ارتفاع عدد الإصابات تصطدم بمعارضة متزايدة لتدابير الإغلاق في العديد من الدول، لاسيما من قبل أصحاب الأعمال التجارية الأكثر تأثراً بالإجراءات ومتظاهرين مشككين في فاعليتها.

وفي إسبانيا، رفضت أعلى محكمة إقليمية في مدريد، أمس، إغلاقاً جزئياً فرض على سكان العاصمة البالغ عددهم 4.5 ملايين في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في القرار أن الأمر يشكل تدخلاً في «حقوق وحريات (أهالي مدريد) الأساسية».

من جهتها، فرضت السلطات البولندية على السكان وضع الكمامات في جميع الأماكن العامة اعتباراً من غد السبت، بعدما سجّلت البلاد حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 4280 حالة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي للصحافيين «وصلت الموجة الثانية إلينا، وعلينا مواجهتها بطريقة حاسمة».

وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها حصلت على جرعات إضافية من عقار «ريمديسفير» المعتمد لعلاج مرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، تكفي لعلاج ما يصل إلى 500 ألف مريض.

ومن المقرر أن يتم شراء الجرعات الإضافية من خلال عقد مشترك خاص بدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وبريطانيا، إلى جانب ست دول أخرى مرشحة أو يحتمل ترشيحها للانضمام إلى التكتل الأوروبي. ويمكن للدول حالياً التقدم بطلباتها من أجل الحصول على العقار. وفي البرازيل وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى خمسة ملايين و694 حالة إصابة، أمس، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 148 ألفاً و228 حالة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أصدرتها السلطات الصحية الهولندية، أمس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفز بأكثر من 5800 حالة في 24 ساعة، في زيادة قياسية جديدة. وفي موسكو، أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 11493 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتخطى بذلك الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة الـ11 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك مليوناً و260 ألف حالة.

وسجلت روسيا 191 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 22056 حالة.

78 ألف إصابة جديدة بفيروس «كوفيد-19» في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 78 ألفاً و524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة ستة ملايين و835 ألفاً و655 حالة.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 971 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 105 آلاف و554 حالة. نيودلهي ■د.ب.أ

حصيلة يومية قياسية لإصابات «كورونا» في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 4392 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا تسجل إيران للمرة الثالثة هذا الأسبوع حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع ليتجاوز 488 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 27 ألفاً و888 حالة، بعد تسجيل 230 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن 4335 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 399 ألفاً. طهران ■د.ب.أ

سريلانكا تتعقب عمال مصنع تفشى فيه «كوفيد-19»

بدأت الشرطة السريلانكية حملة لتعقب عمال مصنع ملابس كبير بعدما هربوا من السلطات التي تبحث عنهم لإجراء اختبارات «كورونا» لهم بعد تفشي الفيروس بين عمال المصنع.

وقال المسؤول الأمني أجيث روهانا، إن قوات الشرطة فرضت حظر تجوال في 18 منطقة لتسهيل البحث عن نحو 150 عاملاً في مصنع «برانديكس» المصدّر الرئيس للملابس في سريلانكا.

ولم يتقدم العمال طواعية للخضوع للاختبار بعد اكتشاف بؤرة تفشي فيروس كورونا بين عمال مصنع الشركة في مدينة مينوانغودا السبت الماضي.

وتقدم معظم العمال طواعية للخضوع للاختبار، وجاءت نتيجة 1034 منهم إيجابية. كولومبو ■د.ب.أ

18746

عدد الإصابات اليومية في فرنسا، وهو رقم قياسي منذ بدأت عمليات الفحص.

- إصابات «كورونا» اليومية في روسيا تتخطى الـ11 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي.

- هولندا تسجل أكثر من 5800 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في زيادة قياسية يومية.

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