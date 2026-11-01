418 وفاة بحمى الضنك في بنجلادش وتحذيرات من استمرار التفشي

سجلت بنجلادش في أكتوبر أعلى حصيلة شهرية لوفيات حمى الضنك منذ بداية العام، في ظل استمرار تفشي المرض وتحذيرات خبراء الصحة من عدم انحساره بشكل ملحوظ قبل ديسمبر المقبل، وفقاً لرويترز.

وأفادت بيانات وزارة الصحة بوفاة 418 شخصاً وإدخال أكثر من 133 ألفاً إلى المستشفيات جراء المرض منذ مطلع العام وحتى 30 أكتوبر، من بينهم 173 وفاة خلال أكتوبر، مقارنة بـ148 وفاة في سبتمبر.

ويتزامن تفشي حمى الضنك مع مواجهة بنجلادش أسوأ تفشٍ للحصبة في العالم، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 1200 شخص، مما يزيد الضغوط على نظام الرعاية الصحية.

وقال أطباء إن تأخر المرضى في طلب الرعاية الطبية وتكرار الإصابة بحمى الضنك يسهمان في زيادة الحالات الخطيرة والوفيات، محذرين من أن الإصابة بنمط مختلف من الأنماط الأربعة للفيروس قد ترفع خطر المضاعفات الشديدة.

وتوقع خبراء استمرار انتقال العدوى خلال نوفمبر، مع احتمال تراجع محدود، مشيرين إلى أن الأمطار السابقة والرطوبة تهيئان بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، فيما لا يتوقع تحسن ملموس قبل ديسمبر.