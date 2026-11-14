لأول مرة منذ 35 عاماً.. أميركا تفقد رسمياً صفة "بلد خالٍ من الحصبة" وسط تفشٍ خطير للفيروس

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأميركية (PAHO) رسمياً تجريد الولايات المتحدة من صفتها كدولة خالية من الحصبة، وذلك عقب اجتماع حاسم للجنة خبراء استمر ثلاثة أيام في العاصمة واشنطن، على خلفية استمرار تفشي الفيروس شديد العدوى في البلاد لأكثر من 12 شهراً متواصلاً دون انقطاع.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، يأتي هذا القرار الدولي ليوثق تدهوراً غير مسبوق في المنظومة الصحية الأميركية؛ إذ قفزت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ مطلع العام الجاري إلى 5412 حالة، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي إصابات عام 2025 بأكمله، والذي بلغ 2289 حالة، وسط ترجيحات بأن الأعداد الفعلية أكبر بكثير نظراً لنقص الفحوصات وعدم رصد الحالات الخفيفة.

وفقاً لأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). ويمثل هذا الرقم أعلى معدل إصابات تشهده أميركا منذ عام 1991 الذي سُجلت فيه 9643 حالة، في حين يرجح الخبراء أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير نظراً لنقص الفحوصات واسعة النطاق وعدم رصد الحالات الخفيفة.

وتتصدر ولاية بنسلفانيا مشهد الأزمة الحالية بتسجيلها أكثر من 1500 إصابة وست وفيات مرتبطة بالفيروس حتى الآن، وذلك في أعقاب موجات تفشٍ واسعة ضربت كلاً من غرب تكساس، والحدود بين ولايتي يوتا وأريزونا، وولاية ساوث كارولينا منذ أوائل عام 2025. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات تتركز بين غير المطعمين، حيث يستدعي الأمر دخول شخص واحد من كل خمسة مصابين غير مطعمين إلى المستشفى.

وعزا خبراء الصحة العامة هذه الانتكاسة إلى تضافر عدة عوامل، في مقدمتها تصاعد الشكوك الشعبية تجاه سلامة اللقاحات وجدواها، وموجة التشكيك الصادرة عن مسؤولين فيدراليين بارزين مثل وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور، فضلاً عن تقليص التمويل المخصص لجهود الاستجابة للأوبئة. وأكد المسؤولون أن الحفاظ على "مناعة القطيع" يتطلب بقاء معدلات التطعيم فوق 95%.

وفي تعليقه على الحدث، قال ريتشارد بيسر، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة "روبرت وود جونسون" والمدير السابق بالإنابة لمراكز السيطرة على الأمراض: "ليس من المستغرب أن يتزامن عودة ظهور الحصبة مع إدارة ألحقت أضراراً جسيمة بنظام الرعاية الصحية لدينا بالتوازي مع نشر ادعاءات كاذبة حول اللقاحات".

من جانبها، وصفت جمعية الأمراض المعدية وفاة أشخاص بالحصبة في الولايات المتحدة خلال عام 2026 بالأمر "غير المعقول"، محذرة من العواقب طويلة الأمد على الرضع المصابين الذين قد يواجهون أمراضاً عصبية خطيرة بعد سنوات من العدوى، بالإضافة إلى قدرة الفيروس على تثبيط المناعة وجعل الجسم عرضة لعدوى أخرى.

وبهذا الإعلان، تنضم الولايات المتحدة إلى كل من كندا والمملكة المتحدة اللتين فقدتا الصفة ذاتها خلال العام الماضي. ورغم أن القرار يحمل طابعاً رمزياً في المقام الأول، فإن عالمة الأوبئة في جامعة ييل، كاتلين جيتيلينا، تحذر من أنه يعني تحول الفيروس إلى "مرض متوطن" ينتشر بحرية داخل التجمعات غير المطعمة.