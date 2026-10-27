إصابات فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 10 آلاف

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء ​أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ‌في جمهورية ​الكونجو الديمقراطية تجاوز عشرة آلاف حالة، وهو رقم قياسي يتزامن مع تزايد المخاوف من احتمال انتشار العدوى إلى المزيد من الدول الإفريقية.

وأشار أحدث تقرير صادر عن معهد الصحة العامة إلى أن عدد الحالات وصل إلى 10060 حالة، في حينبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 4887 حالة.

وأعلن عن موجة التفشي، الناجمة عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، في ‌منتصف مايو وأصبحت منذ ذلك الحين أكبر موجات تفشي المرض وأكثرها فتكا في الكونغو، متجاوزة وباء انتشر ‌بين عامي 2018 و2020.

كما صارت موجة التفشي الآن ‌ثاني أكبر الموجات وأكثرها فتكا على الإطلاق، بعد ‌تفشي فيروس إيبولا في ‌غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 عندما أصاب الفيروس أكثر من ​28600 شخص وأودى ‌بحياة أكثر ​من 11 ألفا، وذلك بشكل رئيسي في غينيا وليبيريا وسيراليون.