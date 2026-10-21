«الاتحادية للضرائب» تطلق منصة ذكية لرد الضريبة للسياح.. والاسترداد خلال يوم عمل

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة رقمية جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُعد الأحدث من نوعها عالمياً، لتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وتقليص المدة اللازمة لاسترداد الضريبة إلى يوم عمل واحد بدلاً من نحو تسعة أيام سابقاً.

وبدأ تطبيق المنصة في مطار زايد الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، بالتعاون مع شركة «بلانيت»، المشغل المعتمد لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، ضمن جهود الهيئة لتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية».

وشهد إطلاق المنصَّة الذكية الجديدة في مطار زايد الدولي بأبوظبي ومطار دبي الدولي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، ونائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار أبوظبي، سلطان الظاهري، والرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، والمدير التنفيذي بالإنابة للعمليات في مطارات أبوظبي، يورغ أوبرمان، والمدير التنفيذي لرصد جودة الخدمات الحكومية والتفاعل المجتمعي، مالك المدني، بحضور عددٍ من المسؤولين.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، إن «المنصة الجديدة توفر تجربة رقمية متكاملة لاسترداد الضريبة، وتعكس توجهاً استباقياً في تصميم الخدمات الحكومية من خلال التكامل وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء، بما يتيح تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين».

وأضاف أن «تقليص مدة الاسترداد إلى يوم عمل واحد اعتباراً من أكتوبر الجاري جاء نتيجة التحسينات المستمرة التي أدخلتها الهيئة على الخدمة في إطار جهودها لتقليل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الرقمية».

وتتيح المنصة الجديدة للسائح إتمام إجراءات الاسترداد عبر تطبيق «بلانيت» الذكي من خلال التسجيل ومسح الوجه وإدخال بيانات جواز السفر والبطاقة المصرفية. وعند الوصول إلى المطار للمغادرة، يمسح السائح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المتاح على الشاشات المخصصة للخدمة، لتبدأ إجراءات الاسترداد عبر التطبيق.

وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المعاملات وتحديد الطلبات التي يمكن استكمالها تلقائياً دون الحاجة إلى التحقق الحضوري، فيما تُوجَّه الحالات التي تتطلب فحصاً إضافياً إلى البوابات الذكية المزودة بتقنية التعرف على الوجه، ثم إلى أجهزة الخدمة الذاتية لاستكمال الإجراءات.

وتتيح هذه الآلية مطابقة بيانات الفواتير والسفر إلكترونياً، وتقليل التدخل اليدوي وتسريع معالجة الطلبات، إلى جانب توفير الخدمة بلغات متعددة، كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط غير الاعتيادية خلال عمليات التحقق، بما يدعم الامتثال الضريبي وحماية الإيرادات.

وأفادت الهيئة بأن معدل رضا السياح عن خدمة استرداد الضريبة ارتفع إلى 93%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ92% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الهيئة تنفيذ نحو 4 ملايين معاملة لاسترداد الضريبة بقيمة إجمالية تصل إلى 692 مليون درهم، خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى أكتوبر 2027، مع استمرار تطوير النظام وتحسين الخدمة.

وبلغ إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي أعادتها الهيئة للسياح، منذ إطلاق النظام عام 2018 وحتى أكتوبر الجاري، نحو 4.2 مليارات درهم، عبر 25 مليون معاملة، وسجلت قيمة المبالغ المستردة نمواً سنوياً بنسبة 8% خلال العام الماضي، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 5% مقارنة بعام 2024.

ووصل عدد متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى نحو 16.7 ألف متجر، بعد انضمام 769 منفذ بيع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بانضمام 1326 منفذ بيع خلال عام 2025.

ويضم النظام 98 جهازاً للخدمة الذاتية موزعة على مراكز تجارية وفنادق ومنافذ مغادرة الدولة، وتبلغ حصة المعاملات المنجزة عبر هذه الأجهزة 22.4% من إجمالي عمليات استرداد الضريبة للسياح.