عدد سكان دبي يزداد 226.88 ألف نسمة منذ بداية 2026

كشفت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ«دبي الرقمية»، أن إجمالي عدد سكان دبي حتى ظهر يوم أمس الاثنين، وصل إلى أربعة ملايين و807 آلاف و185 نسمة، مقارنة بأربعة ملايين و782 ألفاً و535 نسمة بنهاية أغسطس الماضي، ومقارنة بأربعة ملايين و580 ألفاً و300 نسمة في نهاية العام الماضي 2025.

ووفقاً لذلك، يكون عدد سكان الإمارة قد سجل زيادة تقدر بـ226 ألفاً و885 نسمة منذ بداية العام الجاري 2026 حتى يوم أمس.

وبحسب مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن أعداد السكان المقيمين بصفة معتادة، هم الأفراد الذين يقيمون عادةً في إمارة دبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الذين ينوون الإقامة لتلك المدة نفسها، لافتة إلى أن عدد السكان يتغير بشكل مستمر وفقاً للتحديثات.

وأشارت بيانات المؤسسة إلى أنه ووفقاً لمؤشرات السكان خلال العام الماضي 2025، فإن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً تشكل النسبة الكبرى بين سكان دبي، إذ شكلت 15.45% من إجمالي السكان في العام 2025، بما يعكس مجتمعاً يغلب عليه الأفراد والشباب في سن العمل.

وأظهرت البيانات أن دبي سجلت إضافة 62 ألفاً و800 أسرة التحقت للإقامة بها خلال العام 2025، ليصل إجمالي العدد إلى 858 ألف أسرة، مقارنة بـ795.2 ألف أسرة في العام 2024، بنمو بلغت نسبته 7.9%، ما يعكس النمو المستمر في عدد الأسر، والمساكن والمباني على مستوى الإمارة.

وأضافت أنه وفقاً لمؤشرات الحركة السكانية خلال العام الماضي 2025، فإنه كان يتوافد إلى دبي يومياً 1.81 مليون فرد خلال فترة النهار، ما يعكس الحركة اليومية النشطة والمستمرة في الإمارة.

كما شكل الذكور الغالبية الكبرى من سكان الإمارة خلال عام 2025، بنسبة 68.5%، وبواقع 3.13 ملايين نسمة، في حين شكلت الإناث 31.5% من عدد السكان بواقع 1.44 مليون نسمة.