كينيا تسجل ثاني إصابة بإيبولا مرتبطة بتفشي المرض في الكونغو

قالت وزارة الصحة الكينية، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت ثاني إصابة بفيروس إيبولا، بعد نحو أسبوع من تسجيل أول إصابة على الإطلاق بالمرض في كينيا، عندما توفي مواطن كيني كان يقيم في الكونغو داخل مستشفى في نيروبي في 5 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب الثاني رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، وهو أحد أفراد الأسرة المقربين من المريض الأول، وكان يخضع للحجر الصحي بالفعل عندما ظهرت عليه أعراض المرض، الثلاثاء.

وأضافت أنه عُزل فور ظهور أعراض شملت الحمى والإرهاق وآلام المفاصل.

وذكرت الوزارة: "الحالتان مرتبطتان ببعضهما، ولا توجد أدلة على انتشار المرض في المجتمع عموماً".

ومن شأن تسجيل الإصابة الثانية زيادة المخاوف في كينيا، التي أصبحت رابع دولة تسجل حالة مرتبطة بتفشي إيبولا في الكونغو. ويُعد هذا التفشي ثاني أكبر تفش مسجل للمرض على مستوى العالم، بأكثر من 9 آلاف إصابة وأكثر من 4 آلاف وفاة.