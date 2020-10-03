كيم جونغ أون يبعث رسالة إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

المصدر: وكالات

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب إعلانه، أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنيا له الشفاء العاجل.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كيم جونغ أون بعث "رسالة تعاطف" إلى ترامب، حيث أعرب عن "أمله الصادق" في "الشفاء العاجل والكامل" للرئيس الأميركي وزوجته، ميلانيا.

وأضاف زعيم كوريا الشمالية، حسب الوكالة، أنه يأمل في أن يتجاوز ترامب وميلانيا هذا التحدي، ونقل تحيته إليهما.

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