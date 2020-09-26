ماكرون يعقد مؤتمراً صحافياً عن الوضع في لبنان غداً

المصدر: باريس - رويترز

ذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمراً صحافياً غدا الأحد يتناول الوضع السياسي في لبنان.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أعلن في وقت سابق اليوم السبت انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يوجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى دفع زعماء لبنان للتكاتف لانتشال البلاد من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

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