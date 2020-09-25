الشرطة الفرنسية: أحد المشتبه بهما في هجوم باريس باكستاني والآخر جزائري

المصدر: باريس - رويترز

قال مصدر في شرطة باريس إن واحدا من المشتبه بهما اللذين اعتقلا، اليوم، بعد حادثة طعن قرب المقر السابق لمجلة شارلي ابدو باكستاني وإن الآخر جزائري.

وكان أصيب، في وقت سابق من اليوم، أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة، في هجوم بسكاكين، قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس.

وقالت شرطة باريس أن شخصين مشتبه بهما لاذا بالفرار، قبل أن تعلن مصادر لوكالة "فرانس برس" اعتقال أحدهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news