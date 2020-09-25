إصابات "كورونا" في فرنسا تتجاوز نصف مليون

المصدر: باريس - رويترز

قالت فرنسا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز النصف مليون بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة اليوم، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجلته يوم الخميس وبلغ 16096.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات الآن وصل إلى 513034.

وزاد عدد الوفيات اليومية بسبب المرض بواقع 150 أي أعلى بثلاثة أمثال من مستوى الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات 31661.

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