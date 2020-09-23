%90 من طلاب الصين عادوا إلى المدارس والجامعات

المصدر: بكين - د.ب.أ

صرّح متحدث باسم وزارة التربية والتعليم الصينية، أمس، بأن نحو 90% من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والجامعات في أنحاء الصين (يمثلون 242 مليون طالب)، عادوا إلى المدارس والجامعات، حتى بداية الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث، شيوي مي، القول، في مؤتمر صحافي، إن العديد من الطلاب الجدد لايزالون ينتظرون الذهاب إلى الجامعات، نظراً إلى فتح الجامعات حسب جداول زمنية متداخلة، لتخفيف ضغط السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتابع أن التعليم المدرسي عاد إلى طبيعته بشكل سليم وكامل، وهو ما يُظهر أن نظام التعليم في البلاد صمد أمام اختبار رئيس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news