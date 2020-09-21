فقد اثنين بعد سيول مفاجئة في جنوب فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

فُقد شخصان في جنوب فرنسا، يوم الأحد، بعد سيول مفاجئة نجمت عن عواصف أدت إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق من تلال سيفين شمالي مدينة مونبلييه.

وحشدت أجهزة الطوارئ طائرات هليكوبتر و700 شخص لمساعدة السكان الذين تضرروا من السيول التي أدت أيضا إلى إغلاق طرق وقطع الماء والكهرباء عن بعض المناطق.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى المنطقة المنكوبة وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين.

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