انفجار كبير في محافظة الزرقاء الأردنية
أعلن التلفزيون الأردني الرسمي في خبر عاجل ليل الخميس-الجمعة أنّ انفجارات دوّت في منطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الواقعة إلى الشرق من العاصمة عمّان.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قوله "إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء".
وأضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.
وأضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.
وقال "وفقا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".
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