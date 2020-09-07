نافالني يستفيق بعد أسبوعين من غيبوبة التسمم بغاز الأعصاب

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن مستشفى شاريتيه برلين، اليوم الاثنين، أنه تم إخراج المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تعرض للتسمم، من غيبوبته المستحثة طبياً وفصله عن جهاز التنفس الاصطناعي.

وأعلن المستشفى في بيان أن حالة نافالني "تحسنت"، مشيرة إلى أن نافالني يستجيب حاليا للمحفزات اللفظية.

وجاء في البيان: "لا يزال من السابق لأوانه تقييم الآثار المحتملة طويلة المدى لتسممه الشديد".

وأظهرت اختبارات السموم التي أجريت في معمل تابع للجيش الألماني أن نافالني تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفييتي.

ويُجرى علاج نافالني في مستشفى شاريتيه ببرلين بعدما تم إجلاؤه من مدينة أومسك الروسية قبل أسبوعين.

وتنفي الحكومة الروسية أي تورط لها في التسميم الذي تسبب في توتر العلاقات بين موسكو وبرلين.

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