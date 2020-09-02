بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى أكثر من 339 ألف حالة

المصدر: لندن - د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 339 ألفا و415 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفا و592 وتعافى 1709 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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