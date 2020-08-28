كاستيكس يحث على التحرك السريع أمام زيادة إصابات «كورونا»

المصدر: باريس - رويترز

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمس، إن الحكومة لابد أن تتحرك بسرعة لمنع موجة جديدة فتاكة من فيروس كورونا بعد أن قفزت معدلات تكاثر الفيروس وزادت الإصابات به في منطقة باريس وبين جيل الشباب.

وقال كاستيكس في إفادة صحافية، إن معدل انتشار المرض في فرنسا يبلغ حالياً 1.4، ما يشير إلى تنامي انتشار الجائحة بشكل عام.

وأضاف «ينتشر الفيروس حالياً في جميع أنحاء البلاد»، وتابع قائلاً للصحافيين «يمكن للوباء أن ينتشر باطراد إذا لم نتحرك بسرعة».

وقال رئيس الوزراء إن من يذهب لاصطحاب الصغار من المدارس يجب ألا يكون من كبار السن، مع تخوف الحكومة من اكتظاظ المستشفيات بالمصابين. وتأمل الحكومة تجنب الدخول في إجراءات عزل عام جديدة على مستوى البلاد.

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