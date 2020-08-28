ميركل تتمسك بالحجر الصحي للعائدين من دول يزداد بها خطر الإصابة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعتزم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنهاء إجراء اختبارات فحص الإصابة بفيروس كورونا المجانية بالنسبة للقادمين من دول لا يزداد بها خطر الإصابة في نهاية العطلة الصيفية، بجميع الولايات الاتحادية بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في مسودة قرار للحكومة، أمس: تتم الإشارة إلى أن العائدين من أماكن يزداد بها خطر الإصابة ملزمون في كل الأحوال ببدء حجر صحي لمدة 14 يوماً على الفور بعد دخولهم البلاد.

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