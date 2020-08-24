رئيسة حزب ميركل تدعو إلى مراقبة الالتزام بارتداء الكمامات

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت رئيسة حزب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى مراقبة الالتزام بارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات)، في أماكن العمل والحصص المدرسية في جميع أنحاء ألمانيا حال زيادة أعداد الإصابة.

وقالت أنيجرت-كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الدفاع الألمانية لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، إن كثيراً من الشركات فرضت بالفعل ارتداء الكمامات في مكان العمل.

وتابعت: «على أي حال يمكن أن يكون ذلك خطوة تصبح إلزامية على المستوى الاتحادي أيضاً، على الأقل إذا كان يمكن من خلال ذلك الحيلولة دون القيام بإغلاق لقطاعات بأكملها».

وأشارت إلى أن ذلك يسري أيضاً بالنسبة للمدارس، وقالت: «إذا أدى الارتداء الإلزامي للكمامات في الفصول المدرسية إلى تجنب إغلاق المدارس، فإنه يتعين علينا إعادة التفكير بهذا الشأن. لا تبدو الخبرات في ولاية شمال الراين-فيستفاليا سيئة للغاية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news