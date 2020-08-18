ميركل: الإصابات بـ «كورونا» في ألمانيا قابلة للسيطرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن قلقها إزاء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلا أنها ترى في الوقت نفسه أن هذه الأعداد قابلة للسيطرة.

وذكرت مصادر مشاركة في الاجتماع الافتراضي الأول لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أن ميركل ذكرت أمس، أنه لا يمكن لذلك أن يكون هناك حالياً تخفيف لقيود أخرى.

وحذّر رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، من القلق في ما يتعلق بأرقام «كورونا» الحالية، حيث قال إن الوضع في ألمانيا لم يعد مثلما كان عليه في مارس، مطالباً بالتعامل مع الوضع بحكمة الآن.

وأوضح بوفير أنه يتوقع التعايش مع الوضع الحالي لفترة طويلة.

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