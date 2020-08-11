فرنسا تمدد حظر التجمعات العامة حتى 30 أكتوبر

المصدر: باريس - رويترز

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر المقبل، في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير.

وقال كاستيكس في مؤتمر صحافي، إن "وضع فيروس كورونا في فرنسا يسير في الطريق الخطأ منذ أسبوعين".

وأمس الاثنين سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بكوفيد-19 منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.

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