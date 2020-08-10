عشرات الدعاوى ضد الحكومة الألمانية لسداد مستحقات «الكمامات»

المصدر: برلين - د.ب.أ

تقدمت عشرات الشركات بدعاوى قضائية ضد الحكومة الألمانية للحصول على مستحقاتها المالية التي تقدر بمئات ملايين اليورو عن توريد قرابة ستة مليارات كمامة.

وذكرت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، أن 48 شركة قدمت دعاوى مدنية لدى المحكمة المختصة في مدينة بون بسبب تقاضيها جزءاً فقط من مستحقاتها أو عدم تقاضي أي مستحقات.

وأضافت الصحيفة أن هناك 100 شركة أخرى تستعد لاتخاذ إجراء قانوني منسق بمساعدة محامين، ووفقاً لتقديرات مكاتب محاماة فإن إجمالي قيمة المستحقات التي تطالب بها الشركات المتضررة تبلغ نحو 400 مليون يورو.

من جانبه، أكد متحدث باسم المحكمة في بون، أن مطالبات هذه الشركات المالية راوحت بين 300 ألف، وخمسة ملايين يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news