بالصور.. سقوط طائرة مصرية خاصة في مطار الجونة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أُصيب شخصان في تحطم طائرة مصرية خاصةً في منطقة الجونة، خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة بالغردقة.

والمصابان هما، أكرم الحصري، ومحمد سعيد، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الجونة.

وذكرت مصادر لصحيفة "الوطن"، أنَّ الطائرة تابعة لشركة "إير مان"، وتمّ الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجار التعامل مع الواقعة، ولا توجد أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر بالمنتجع أنها طائرة ترفيهية وليست للسفر، مؤكدة أنها تقوم يومياً برحلات ترفيهية.

وأضاف المصدر، أن الطائرة يقلها اثنان "الطيار وآخر"، مؤكدا أن المصابين الاثنين إصابتهما خفيفة، وتم نقلهما لمستشفي الجونة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف محافظة البحر الأحمر المصرية يفيد اصطدام طائرة خاصة بأرض مهبط مطار الجونة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وانتقلت كذلك الجهات الأمنية إلي مطار الجونة.

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