«دبي للكوميديا» يُوسّع منصته العالمية بـ 9 عروض جديدة

يوسع «دبي للكوميديا» منصته العالمية بإضافة تسعة عروض جديدة إلى برنامجه لعام 2026، تقدم بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، بمشاركة مجموعة من الكوميديين من لبنان وألمانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا، إلى جانب عرض إضافي للكوميدي اللبناني جون أشقر، تزامناً مع استعداد المهرجان للعودة في أكتوبر المقبل بنسخته السابعة.

ويقدم المهرجان برنامجاً متعدد اللغات والثقافات، يضم أسماء بارزة بينها جون أشقر، ومجموعة من الفنانين الكويتيين في «مهندس الذوق العام»، ومو غيليغان، وفير داس، وجيمي ليفر، ومنور فاروقي، وأميت تاندون، وشين تود، وألكسندر ميركول، ورافي باستوس، وكاثرين رايان، وزارنا غارغ، ونيما ناز، وعباس بخاري. وتتوزع العروض على دبي أوبرا، ومسرح «نيو كوفنت غاردن» في مول الإمارات، و«كوكاكولا أرينا»، ومسرح الإمارات، ونادي «بيبروني» للكوميديا.

وتبدأ الإضافات الجديدة في 11 أكتوبر مع الثنائي هديل ومها في نادي «بيبروني»، في عرض كوميدي باللغة العربية. وبدأت شراكة هديل مرعي ومها جعفر عام 2024، من خلال «بودكاست» و«نص» اللذين تجاوز عدد متابعيهما 2.8 مليون متابع.

وفي 12 أكتوبر يقدم عماد كعدي عرضه المنفرد الثاني «17» في «نيو كوفنت غاردن»، متناولاً قرارات العمل، والتأقلم مع الحياة في دبي.

ويجمع «كوميدي نايت» في 14 أكتوبر، اللبنانيين ماريو باسيل وشادي مارون وألين أحمر في أمسية باللغة العربية، بينما يقدم باسيل عرضاً منفرداً باللغة الإنجليزية في «بيبروني» في 18 أكتوبر.

وتقدّم الكوميدية الألمانية إنيسا أماني عرضها باللغة الألمانية في 13 أكتوبر، بينما يقدم دانيال فرنانديز عرض «هل تعرف من أنا؟» باللغة الإنجليزية في 17 أكتوبر.

ويستضيف «نيو كوفنت غاردن» في 18 أكتوبر عرض «كينغز آند كوينز أوف كوميدي» من جنوب إفريقيا، بمشاركة دارين مول وسيليست نتولي وفافا ناراغي وباش ويذ تاش، بينما يقدم نينو أريال عرضه الفرنسي بعد انتقاله من القطاع المصرفي إلى الكوميديا وصناعة المحتوى.

ويحتفل نادي «بيبروني» بمرور عام على افتتاحه بعرض خاص في دبي أوبرا في 17 أكتوبر، بمشاركة رضوان بوغرابة ونينو أريال وأبز علي ونهى بشير، واستضافة كريس فيد.

كما يضيف جون أشقر عرضاً ثانياً من «فينا نحكي» في دبي أوبرا في 18 أكتوبر، بعد الإقبال على العرض الأول.